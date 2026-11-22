فرنسا | وضع نهر ليس في إقليم “با دو كاليه” تحت الإنذار البرتقالي مع استمرار سحب مياه الفيضان لحماية المناطق السكنية

وُضع نهر ثانٍ في إقليم “با دو كاليه” شمال فرنسا، تحت الإنذار البرتقالي للفيضانات، في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه وتأثر بلدية “إير سور لا ليس القريبة” من مجرى النهر.

وتواجد محافظ با دو كاليه فرنسوا كزافييه لوش برفقة عناصر من رجال الإطفاء في منطقة فيضان نهر ليس، لتفقد الأوضاع ومتابعة عمليات التدخل.

وقامت فرق الطوارئ بتركيب مضخات حول النهر لضخ المياه المتجمعة، في محاولة لاحتواء آثار الفيضان، والتخفيف عن المناطق السكنية المتضررة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت السلطات قد أصدرت في وقت سابق إنذاراً برتقالياً بشأن نهر آخر في الإقليم، ما يعكس استمرار حالة التأهب في المنطقة.



وتركزت عمليات الضخ وسحب المياه بشكل مكثف داخل وحول بلدة أير سور لا ليس (Aire-sur-la-Lys) للتقليل من أضرار غمر مياه الفيضانات للمناطق السكنية والطرقات، وذلك بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة وأدت إلى تضرر مئات المنازل وعزل بعض الطرق وتفعيل خطط الطوارئ الرسمية.

المصدر: وكالة يونيوز