افغانستان | وزير الخارجية الأفغاني: نتتعامل بصبر مع الهجمات الباكستانية والنتائج ستكون لصالحنا

أكد وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، أن حركة طالبان تتعامل بصبر وتروٍّ مع الهجمات الباكستانية، معرباً عن ثقته بأن نتائج المواجهة ستؤول على المدى الطويل لصالح طالبان، ومشدداً على أن الأهم هو الطرف الذي سيخرج منتصراً من هذا التصعيد.

ووصف متقي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، السياسة الباكستانية بأنها «غير عقلانية»، معتبراً أن إسلام آباد لم تحقق أي مكاسب من نهجها تجاه أفغانستان، وأن التجارب التاريخية أثبتت أن الأفغان لا يستسلمون للضغوط.

ورداً على سؤال بشأن المسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات الباكستانية، قال متقي إن طالبان لن تلجأ إلى ردود وصفها بـ«الصبيانية»، في إشارة إلى تعامل الحركة مع التصعيد العسكري.

وأكد أن حكومته تسعى إلى إقامة علاقات طبيعية مع باكستان، على غرار رغبتها في إقامة علاقات طبيعية مع بريطانيا والاتحاد السوفياتي، رغم ما وصفه بالاعتداءات السابقة على أفغانستان، مضيفاً: «إذا أعادوا النظر في سياستهم، فلا مشكلة لدينا».

وفي سياق متصل، كشف متقي عن عدم وجود مفاوضات جارية حالياً بين طالبان وباكستان، نافياً دعم الحركة لطالبان باكستان والجماعات البلوشية، ومؤكداً أن خلافات هذه الجماعات مع السلطات الباكستانية سبقت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

المصدر: وكالة يونيوز