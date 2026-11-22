الاكوادور | فيضانات وانهيارات أرضية في جزر غالاباغوس بالإكوادور تشرد آلاف السكان

تسببت أمطار غزيرة هطلت على جزر غالاباغوس في الإكوادور، في فيضانات واسعة وانهيارات أرضية ضربت بلدة بويرتو أيورا، ما أدى إلى تشريد آلاف السكان وإلحاق أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم، وسط تدخل فرق الإنقاذ والجيش لإجلاء المتضررين وتوفير المأوى لهم.

وأظهرت مشاهد جوية غمر المياه شوارع البلدة بالكامل، فيما وثّقت لقطات أخرى سكاناً يحاولون إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم، من خلال إخراج الأجهزة المنزلية، بينها الغسالات، من المنازل التي اجتاحتها المياه، والبدء بتنظيفها بعد انحسار الفيضانات عن بعض المناطق.

وفي مراكز الإيواء التي أُقيمت لاستقبال المتضررين، شارك متطوعون من المجتمع المحلي وعناصر من القوات المسلحة في تقديم المساعدات، فيما عمل سكان على إعداد الطعام داخل مطبخ مجتمعي، وتجفيف ملابسهم في ظل تضرر منازلهم جراء السيول.

وضربت الأمطار الغزيرة البلدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، متسببة بانهيارات أرضية وتدفقات مائية واسعة، فيما تتواصل جهود الإغاثة والاستجابة الطارئة لمساعدة السكان المتضررين.

وتقع بلدة بويرتو أيورا في جزيرة سانتا كروز، ضمن أرخبيل غالاباغوس الواقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل الإكوادور.

المصدر: وكالة يونيوز