بلجيكا | ماكرون يدعو إلى ميزانية أوروبية “لائقة” ويحذر من “خطأ استراتيجي”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ميزانية أوروبية تليق بطموحات القارة، محذراً من أن تخفيضات بمئات المليارات من اليورو ستشكل “خطأ استراتيجي”، وذلك في وقت يواصل فيه قادة الاتحاد الأوروبي خلافاتهم حول حجم ميزانية الفترة 2028-2034.

وكان وصل ماكرون إلى مقر انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أدلى بتصريحات للصحفيين في ختام أعمال القمة، شدد فيها على ضرورة أن تعكس الميزانية الأوروبية طموحات الدول الأعضاء.

وقال ماكرون إنه “عندما يتعلق الأمر بميزانية تليق بطموحاتنا، لا يمكن لأحد أن يلحق بنا”، مشيراً إلى أن أوروبا تسجل في الواقع اتساعاً في فجوة الاستثمار العام الأوروبي مقارنة بالصين والولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن التخفيضات البالغة 204 مليارات يورو، مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية، تمثل “خطأ استراتيجي” في نظره.

وفيما يتعلق بمآلات المفاوضات، أوضح ماكرون أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر، ستستأنف المناقشات في النصف الثاني من العام، وقد تكون المناقشات تقنية في النصف الأول، لكن المفاوضات الرسمية ستستأنف رسمياً في النصف الثاني من عام 2027 مع ضغط أكبر بكثير.

وحذر من خطر اضطرار الاتحاد إلى فترة انتقالية تُطبق خلالها المخصصات الشهرية المؤقتة، مما يعني أن الميزانية لن تكون مقررة بالكامل بحلول الأول من يناير 2028.

وفيما يخص الملف الأوكراني، قال ماكرون إنه لا ينبغي خلق الشك أو الاضطراب، مؤكداً أن القادة يتخذون قراراتهم، وأن الدول الأوروبية الكبرى تقف موحدة إلى جانب أوكرانيا، لأن الأوروبيين يدركون مسؤولياتهم وأن أمن القارة على المحك.

المصدر: وكالة يونيوز