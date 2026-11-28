بلجيكا | السلطات البلجيكية تأمر غوغل بوقف بناء مركز بيانات بسبب مخالفات تخطيطية

أمرت السلطات البلجيكية شركة غوغل بوقف أعمال البناء في مركز بيانات تابع لها جنوب البلاد، بسبب افتقار المشروع إلى تراخيص التخطيط السليمة، وفق ما أعلنه مسؤول إقليمي يوم الجمعة.

وقال نيكولا يرنو، المتحدث باسم سلطات إقليم والونيا “رصدنا مخالفة جسيمة تتمثل في بناء غير قانوني لمبنى تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات”، أي نحو 7.4 فدان.

وجاء أمر “وقف العمل” في الموقع السابق للتعدين، الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 50 هكتارا، بعدما اتهمت منظمة غرينبيس غير الحكومية غوغل بمواصلة البناء رغم افتقارها إلى التراخيص الصحيحة.

وأفادت السلطة الإقليمية بأن مفتشين زاروا الموقع يوم الخميس لإبلاغ ممثلي غوغل بضرورة وقف أعمال البناء.

وكان المشروع الضخم محور نزاع قضائي لعدة أشهر بعدما تقدمت غوغل بطلب لتعديل شروط ترخيص التخطيط الخاص بها.

ووفقا لتقارير إعلامية بلجيكية، سعى الطلب إلى السماح باستخدام نظام تبريد للمرافق يعتمد على المياه المسحوبة من نهر سامبر القريب، في حين كان المشروع الأولي يتوخى التبريد بالهواء.

وأثارت هذه الخطوة معارضة محلية، إذ عززت حالات الجفاف الشديدة منذ الربيع المخاوف بشأن استهلاك مياه النهر، ورفض المسؤولون الإقليميون الطلب خلال الصيف.

وقد طعنت غوغل في ذلك القرار أمام المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة استماع في يناير.

لكن تقريرا صادرا عن غرينبيس بلجيكا هذا الأسبوع أفاد بأن لقطات جوية التقطتها طائرات مسيرة أظهرت استمرار الأعمال في هذه الأثناء.

وقالت المجموعة البيئية: “يواصل عملاق التكنولوجيا أعماله حاليا، رغم إلغاء أحدث نسخة من ترخيص التخطيط لبناء مركز البيانات هذا في أغسطس”.

وأضافت: “ستزداد أزمة المناخ حدة في منطقتنا. وفي هذا السياق، لا يمكن السماح ببناء عمالقة مستهلكة للطاقة دون أن يلاحظ ذلك أحد”.

المصدر: وكالة يونيوز