ماليزيا | ماكرون يلتقي أنور إبراهيم في كوالالمبور لبحث التعاون الدفاعي وتأمين المعادن النادرة

استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة كوالالمبور، لإجراء مباحثات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون في مجال الدفاع وتأمين الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة، وذلك في إطار زيارة رسمية تستمر يومين إلى ماليزيا.

وأظهرت مشاهد مصورة وصول ماكرون إلى مقر الاجتماع الثنائي، حيث كان في استقباله أنور إبراهيم، الذي صافحه قبل أن يتوجها إلى قاعة المباحثات، بحضور الوفدين الفرنسي والماليزي.

وعُقد اللقاء في جلسة مغلقة، وفق ترتيبات بروتوكولية رسمية، فيما يُتوقع أن يبحث الجانبان ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها الشراكة الدفاعية وسبل ضمان الوصول إلى إمدادات المعادن الأرضية النادرة، التي تكتسب أهمية متزايدة في الصناعات والتقنيات المتقدمة.

وتندرج الزيارة ضمن تحركات فرنسية لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، وتوسيع التعاون مع ماليزيا في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية، في ظل تنامي الاهتمام الدولي بتأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية.

المصدر: وكالة يونيوز