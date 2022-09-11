مقاومون يلقون عبوة محلية الصنع (كوع) على النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 01:06

مقاومون يلقون عبوة محلية الصنع (كوع) على النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس

منذ 2 ساعة 10 September، 2022
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