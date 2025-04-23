إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في نابلس واعتداء على طفل ببيت لحم

أصيب شاب بجراح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمنطقة المساكن الشعبية في الجهة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المواجهات اندلعت عند اقتحام القوات للمنطقة، حيث فتح الجنود النار على الشاب فأصيب بالرصاص الحي في الصدر، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد نابلس اقتحامات وعمليات مداهمة يومية تطال الأحياء السكنية، يرافقها إطلاق نار عشوائي، ونصب حواجز متحركة على مداخل المدينة ومخارجها، ما يزيد من حالة التوتر ويعيق حياة السكان ويحرمهم من حركتهم الطبيعية.

قوة راجلة من جيش الاحتلال تنتشر على مدخل حي المساكن الشعبية شرق نابلس. pic.twitter.com/x2ldTpgcEd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 23, 2025

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية في بيت لحم بأن طفلاً أصيب بكدمات متعددة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بيت فجار جنوب المدينة، عصر اليوم. وأكدت تلك المصادر أن الطفل لم يتلقَّ علاجاً فورياً في المكان، ما تطلب نقله إلى مستشفى محلي للاطمئنان على صحته.

وتتعرض محافظتا نابلس وبيت لحم بشكل متكرر لعمليات اقتحام من قبل قوات الاحتلال، ترافقها انتهاكات بحق السكان تشمل إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، واعتقالات، واعتداءات جسدية، ما يسهم في تصاعد الاحتقان وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن والقرى.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام