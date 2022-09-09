بوتين يهنئ كيم جونغ أون بذكرى تأسيس كوريا الشمالية

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث اليوم ببرقية تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمناسبة حلول الذكرى 74 لتأسيس الجمهورية.

وفي البرقية، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن التعاون بين البلدين من شأنه أن يخدم انتشار الخير والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن الدولتين تحافظان بشكل تقليدي على علاقات حسن الجوار الودية وأنه تراكمت في هذه العلاقات “خبرة كبيرة في التعاون المثمر في مختلف المجالات”.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته، في “أننا من خلال الجهود المشتركة سنضمن مواصلة تطوير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية البناءة – لصالح شعوبنا، ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا بشكل عام”.

وتمنى الرئيس بوتين للزعيم الكوري الشمالي، “الصحة والنجاح” والسلام والازدهار لمواطني كوريا الديمقراطية.

تم الإعلان عن تشكيل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 9 سبتمبر 1948.

المصدر: وكالات