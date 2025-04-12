إنتهاء اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب بعد أكثر من أربع ساعات

انتهى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف عقد في سان بطرسبرغ، وقد استمرت المناقشات أكثر من أربع ساعات وتناولت خصوصا ملف أوكرانيا، وفق ما أفادت الجمعة وكالات أنباء روسية.

وفق وكالتي “ريا نوفوستي” و”تاس”، استمرت المحادثات أربع ساعات وثلاثين دقيقة. وأفاد مراسل صحيفة إزفيستيا على تلغرام بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.

وقال الكرملين في بيان مقتضب إن “رئيس الدولة الروسي التقى المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ستيف ويتكوف”.

أضاف أن “الاجتماع ركز على جوانب التسوية الأوكرانية”.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأنه لا يتوقع أي “اختراقات” دبلوماسية من هذا اللقاء، وهو الثالث بين فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف منذ شباط الماضي.

المصدر: مواقع