بوتين وأردوغان أكدا على ضمان سيادة سوريا

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على “أهمية ضمان سيادة سوريا وتقديم كل مساعدة ممكنة لسلطاتها وشعبها”.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها يوم الجمعة إن “الرئيسين ناقشا، خلال محادثة هاتفية الوضع الراهن في سورية، وأكدا على أهمية ضمان وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطات السورية والشعب السوري من أجل تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي واحترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان”.

وكانت الرئاسة التركية قد أوردت في بيان لها أن “بإمكان تركيا وروسيا العمل معا للقضاء على الجهود الرامية إلى عطيل وحدة سوريا وتأجيج التمييز العرقي والطائفي ورفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل”.

بدوره، أكد أردوغان على “دعم تركيا لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة المركزية السورية”، وشدد على أن “موارد سوريا يجب أن تترك للإدارة السورية”، وأشار إلى “الأهمية الحيوية لاستقرار سوريا وألا تصبح بعد الآن تربة خصبة للمنظمات الإرهابية”.

المصدر: روسيا اليوم