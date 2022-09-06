الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري: اللقاء بحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 12:22

الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري: اللقاء بحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

منذ 6 mins 6 September، 2022
أخبار موقع المنار

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