الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري: اللقاء بحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري: اللقاء بحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
منذ 6 mins
6 September، 2022
الرئيس بري
الرئيس ميقاتي
الموازنة العامة
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