الرئيس بري عرض مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي للاوضاع العامة واستقبل رسامني ووفد معهد (MEI)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، ضم: رئيس لجنة الإتصال والتضامن مع الأقليات في الشرق الأوسط إتيان بلان، نائب رئيس مجلس الشيوخ لوي هيرفي، نائبة رئيس لجنة التضامن مع الاقليات في مجلس الشيوخ جيزيل جوردا، في حضور مستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا”.

واستقبل رئيس المجلس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا متصلة بوزارة الإشغال.

وبعد الظهر التقى بري وفدا من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن (MEI) برئاسة الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، في حضور مستشاره الاعلامي علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتداعيات الناجمة عن مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام