الشيخ دعموش: المقاومة هي سند لبنان الحقيقي

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “السند الحقيقي للبنان الذي يمكن للبنانيين ان يراهنوا عليه لانتزاع حقوقهم، هو المقاومة التي فرضت معادلاتها في المواجهة مع الامريكي والاسرائيلي وانهت مرحلة المناورة والابتزاز والمماطلة وضيقت الخيارات امام العدو”.

وقال الشيخ دعموش خلال مسيرة اليوم العاشر في مشغرة في البقاع الغربي “اليوم بعد معادلة المقاومة لم يعد من خيار امام العدو سوى الاستجابة للمطالب اللبنانية، والسماح للبنان بالتنقيب عن الغاز واستخراجه واستثماره بلا قيد ولا شرط”، وأكد أن “أي شكل من أشكال العودة الى التسويف والمماطلة في هذا الملف لن يثني المقاومة عن المضي في خياراتها الحاسمة والحازمة”.

واعتبر أن “كل التجارب أثبتت أن المقاومة وأن خيار هيهات منا الذلة هو الخيار الصحيح في هذه المواجهة، الذي يحقق نتائج وانجازات وانتصارات، وهو الخيار القادر على حماية البلد واستعادة حقوقه النفطية”، ورأى أن “قمة الاستكبار والطغيان ورأس الافساد والارهاب في العالم هي الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، اللتان تنشران الحروب والفتن والدمار في المنطقة، وكلنا شاهد ما جرى بالامس في غزة، وتحاولان اليوم استضعاف لبنان لابتزازه والاستيلاء على حقوقه وثرواته وخيراته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام