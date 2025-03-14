الشيخ دعموش: مصممون على استكمال ما بدأناه على صعيد إعادة الإعمار وشعبنا لن يخضع للضغوط

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “ما يتعرض له لبنان من ‏احتلال واعتداءات واستباحة لسيادته ‏هدفه الأساسي هو الضغط لاستدراجه نحو التطبيع مع الكيان ‏الصهيوني، لكن شعبنا يرفض التطبيع مع العدو ولن يسمح بان يذهب لبنان نحو التطبيع مع هذا ‏العدو الارهابي الذي دمر البلد”.‏

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وشدد الشيخ دعموش في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت على انه “كما لم يتأثر شعبنا بالضغوط في المراحل ‏السابقة ولم تُسقطه ‏الحروب والاعتداءات لن يسقط تحت وطأة الضغوط الامريكية والإسرائيلية الجديدة”، ولفت الى انه “من ‏واجب الدولة حماية بلدنا من مخاطر التطبيع ومن أطماع ‏العدو الذي يحاول بتواطؤ أميركي الدفع ‏نحو مفاوضات مباشرة مع اسرائيل وربط اعادة الاعمار والدعم المالي الخارجي بشروط سياسية ‏تؤدي الى تجريد لبنان من عناصر قوته”.‏

وأكد الشيخ دعموش “لن نقبل ان يخضع موضوع الاعمار لاي شروط سياسية او غير سياسية”، وتابع “ما نريد ان نؤكد عليه ‏أنَّ مشروع إعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الاولى، ويجب ان تتحمل ‏الدولة هذه المسؤولية بصورة جدية وان تمنع العدو من فرض شروط او تعقيدات او امر واقع على ‏الحدود الجنوبية لعرقلة هذا المشروع او منع الاهالى من العودة الى قراهم وممارسة حياتهم ‏الطبيعية”.‏

وأوضح الشيخ دعموش “نحن في حزب الله مصممون على استكمال ما بدأناه على صعيد اعادة الاعمار ودفع ‏التعويضات مهما كانت الصعوبات، لأن مشروع إعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومة الاحتلال‎ ‎ولكن ما ‏نقوم به لا يُعفي الدَّولة من مسؤولياتها”، واشار الى ان “المقاومة اليوم تعطي الفرصة للدولة لتقوم بواجباتها اتجاه شعبها ومواطنيها واشعارهم ‏بأن هناك دولة تقف الى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم وتمنع العدو من استباحة قراهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام