الشيخ دعموش: مصممون على استكمال ما بدأناه على صعيد إعادة الإعمار وشعبنا لن يخضع للضغوط

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات واستباحة لسيادته هدفه الأساسي هو الضغط لاستدراجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن شعبنا يرفض التطبيع مع العدو ولن يسمح بان يذهب لبنان نحو التطبيع مع هذا العدو الارهابي الذي دمر البلد”.
وشدد الشيخ دعموش في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت على انه “كما لم يتأثر شعبنا بالضغوط في المراحل السابقة ولم تُسقطه الحروب والاعتداءات لن يسقط تحت وطأة الضغوط الامريكية والإسرائيلية الجديدة”، ولفت الى انه “من واجب الدولة حماية بلدنا من مخاطر التطبيع ومن أطماع العدو الذي يحاول بتواطؤ أميركي الدفع نحو مفاوضات مباشرة مع اسرائيل وربط اعادة الاعمار والدعم المالي الخارجي بشروط سياسية تؤدي الى تجريد لبنان من عناصر قوته”.
وأكد الشيخ دعموش “لن نقبل ان يخضع موضوع الاعمار لاي شروط سياسية او غير سياسية”، وتابع “ما نريد ان نؤكد عليه أنَّ مشروع إعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الاولى، ويجب ان تتحمل الدولة هذه المسؤولية بصورة جدية وان تمنع العدو من فرض شروط او تعقيدات او امر واقع على الحدود الجنوبية لعرقلة هذا المشروع او منع الاهالى من العودة الى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية”.
وأوضح الشيخ دعموش “نحن في حزب الله مصممون على استكمال ما بدأناه على صعيد اعادة الاعمار ودفع التعويضات مهما كانت الصعوبات، لأن مشروع إعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومة الاحتلال ولكن ما نقوم به لا يُعفي الدَّولة من مسؤولياتها”، واشار الى ان “المقاومة اليوم تعطي الفرصة للدولة لتقوم بواجباتها اتجاه شعبها ومواطنيها واشعارهم بأن هناك دولة تقف الى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم وتمنع العدو من استباحة قراهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام