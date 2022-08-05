النائب رعد: أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيّراتنا

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّنا”في لبنان نواجه هذا الحصار والضغط الذي يفرضه الأميركي علينا وامتلكنا كلّ عناصر القوّة واستطعنا أن نمنع الإسرائيلي من أن يُستخدم من قبل الأميركي لشنّ الإعتداءات علينا لأنّ هذه الإعتداءات أصبحت مُكلفة كثيرًا عليه وهو عاجز عنها”.

وخلال كلمتين له في مجالس عاشورائية في أنصار والقصيبة بمشاركة حشدٍ من محبّي الإمام الحسين(ع) أوضح رعد أنّه”عندما حصلت أزمة الغاز في أوروبا أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيّراتنا وإذا أمكنهم إستخراج الغاز فليفعلوا ذلك”.

وتابع رعد”لا يمكنهم اليوم استخراج الغاز ولم يعد بإمكانهم أن يمنعونا من ترسيم حدودنا بعد أن أذعنوا قسرًا تحت وطأة وقوة وإرادة المقاومة”.

المصدر: موقع المنار