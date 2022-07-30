الرئيس بري : هناك أخبار مشجعة في موضوع الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 17:48

الرئيس بري : هناك أخبار مشجعة في موضوع الترسيم

منذ 55 mins 30 July، 2022
نبيه بري
لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك أخباراً مشجعة في موضوع الترسيم وأن الجواب الشافي يسمع من المبعوث الأميركي خلال زيارته إلى لبنان.
ورأى الرئيس بري أن عملية المسيرات الثلاثة ساهمت في دفع ملف الترسيم قدماً وأن هناك اتفاقاً بين الرؤساء الثلاثة على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة. وأضاف لا للتنازل عن حقوق لبنان ولا للتطبيع في شأن شركة دولية لتقاسم الثروة الغازية ولا للمساومة على ثروات لبنان مهما بلغت الضغوطات مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية والأمنية لا تسمح بالتمييع في ملف الترسيم. وفي الموضوع الحكومي، كشف بري أنه يعمل على عقد لقاء جانبي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في حفل عيد الجيش معتبراً أن احتمال تشكيل حكومة يحتاج إلى معجزة.

المصدر: قناة المنار

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