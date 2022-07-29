ورشة عمل اقتصادية صينية عربية حول التجارة الإلكترونية العابرة للحدود..

شارك رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله في ورشة عمل حول “التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الدول العربية”، نظّمتها “أكاديمية المسؤولين التجاريين الدوليين في وزارة التجارة الصينية”.

وقال العبد الله إن “العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والبلدان العربية تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل، مدعومة بسياسات حكومية مشجّعة فتحت الباب أمام القطاع الخاص العربي والصيني ليبادرا ويمضيا قُدما في إطلاق المشاريع التنموية المشتركة”.

وأضاف العبد الله “نحن أمام فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية العربية الصينية، سواء من خلال النشاطات التجارية المباشرة أو من خلال التجارة الإلكترونية، خصوصا على ضوء التغيرات الجيو – استراتيجية على المستوى العالمي. نحن في العالم العربي نشهد كتابة تاريخ جديد وبزوغ فجر جديد في العلاقات مع الصين”.

وتُعتبر “أكاديمية المسؤولين التجاريين الدوليين في وزارة التجارة الصينية” AIBO التي نظّمت ورشة العمل، مركزا تدريبيا تابعا لوزارة التجارة الصينية، وهي جهاز التعليم والتدريب الوحيد الذي تُشرف عليه بشكل مباشر وزارة التجارة. ويعود تاريخ إنشاء الأكاديمية إلى نحو 40 عاما، وهي تشكل مرجعية رئيسية في مجال التدريس والتدريب، وباتت قاعدة تدريب ومنصة نقاش بالغة الأهمية للوزارء والمسؤولين وقادة الأعمال من الصين وجميع أنحاء العالم.

المصدر: بريد الموقع