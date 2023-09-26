اختتام معرض الصين والدول العربية السادس بتوقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 23.4 مليار دولار

اختتم معرض الصين والدول العربية السادس يوم الأحد في ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا شمال غرب الصين، بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجالات متنوعة، بقيمة تفوق 23 مليار دولار أميركي.

المعرض الذي استمر أربعة أيام، شهد توقيع اتفاقيات حول التعاون والاستثمار بين الصين والدول العربية في 403 مشروعات، باستثمارات إجمالية تزيد عن 170.9 مليار يوان (حوالي 23.4 مليار دولار أمريكي)، وتغطي مجالات متعددة مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة.

وضمن مساحة العرض التي تقارب 40 ألف متر مربع، أنشأ المعرض هذا العام أربع مناطق عرض للمشاركين من 65 دولة، حيث شاركت أكثر من 220 شركة من غرف التجارة والجمعيات الأجنبية وأكثر من 100 شركة محلية كبيرة.

وشكل عدد الأشخاص من مجتمعات الأعمال التجارية والشركات المحلية والأجنبية أكثر من 80 بالمائة من إجمالي عدد المشاركين، “مما يدل بشكل كامل على الشعبية والسمعة والجاذبية والتأثير الكبير لمعرض الصين والدول العربية كمنصة للتعاون الاقتصادي والتجاري”، وفق القيّمين على المعرض.

وإلى جانب عروض المواد الجديدة والسلع التي تحمل علامات تجارية والرعاية الطبية والصحية الموجودة في المعارض السابقة، فقد تضمّن الحدث عروضا أيضا للمؤسسات المركزية والطقس الذكي، وتصنيع المعدات وتكنولوجياتها.

ويعدّ معرض الصين والدول العربية، الذي أقيم لأول مرة في عام 2013، منصة مهمة للصين والدول العربية لتعزيز التعاون العملي، ودفع التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق.

وبرعاية وزارة التجارة، والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وحكومة منطقة نينغشيا، اجتذب المعرض أكثر من 400 ألف مشارك و6000 شركة من 112 دولة ومنطقة على مدى السنوات العشر الماضية، مع توقيع أكثر من 1200 مشروع تعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة والطب الحيوي.

وتعد الصين الآن أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث تضاعف حجم التجارة بين الصين والدول العربية تقريبا عن مستوى عام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، وفي النصف الأول من هذا العام، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 200 مليار دولار أمريكي.

المصدر: مواقع