ترامب ينتقد الصين لتراجعها عن صفقة لشراء طائرات بوينغ

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الصين لتراجعها عن صفقة لشراء طائرات بوينغ جديدة، وذلك في إطار أزمة الرسوم الجمركية والحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

وكتب ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الخوض في التفاصيل: “على بوينغ محاسبة الصين لعدم وفائها بالتزامها وتسلمها الطائرات ذات التصميم الجميل التي التزمت بشرائها”. وأضاف: “هذا مجرد مثال بسيط على ما فعلته الصين بالولايات المتحدة لسنوات”.

من جانبه، صرح كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، الأربعاء بأن العملاء الصينيين توقفوا عن تسلم الطائرات بسبب “البيئة الناتجة عن الرسوم الجمركية”. وأشار إلى الاضطرابات التي أحدثها تبادل فرض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الشهر.

وارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 145% على العديد من المنتجات الصينية، بينما ردت الصين بفرض رسوم جديدة بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة.

وقد أثارت هذه الموجة من الرسوم الجمركية التي وصفها ترامب بأنها رد على “ممارسات تجارية غير عادلة” إضافة إلى كونها محاولة لإعادة المصنعين إلى أميركا، توترات في الأسواق ومخاوف من حدوث ركود عالمي.

في المقابل، نفت الصين الخميس التفاؤل الذي عبر عنه ترامب بشأن اتفاق أميركي صيني لخفض الرسوم الجمركية، قائلة إن التلميح بوجود محادثات جارية “لا أساس له من الصحة”. وكان ترامب قد صرح للصحافيين الأربعاء بأن بلاده ستتوصل إلى “اتفاق عادل مع الصين”، مشيرًا إلى أن المحادثات مع بكين “نشطة”.

المصدر: أ ف ب