ترامب: سيتم سحق أوكرانيا قريبا وأسعى لإنقاذها

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “أوكرانيا ستسحق قريبا”، وقال إنه “يسعى لإنقاذها”.

وأشار ترامب في حديث له الثلاثاء إلى أنه “خلال ولايته الرئاسية الأولى منح أوكرانيا صواريخ جافلين المضادة للدبابات، لكنه امتنع عن تقديم وعود بتزويدها بمزيد من الأسلحة في حال أعيد انتخابه”، واكد أن “الدعم لا يجب أن يكون بالضرورة عبر الأسلحة التقليدية”، وأضاف “ليست بالضرورة أن تكون أسلحة نارية، قد تكون عقوبات أو أدوات مالية أو وسائل ضغط أخرى، هناك أنواع مختلفة من الأسلحة”.

ورأى ترامب أن “النزاع في أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على حياة الأمريكيين في الوقت الراهن”، وحذر “من إمكانية تصاعده إلى حرب عالمية ثالثة”، وزعم انه “لو استمرت إدارة بايدن لمدة عام إضافي، لكان العالم على شفا حرب عالمية ثالثة، هذا لن يحدث الآن”، على حد قوله.

المصدر: روسيا اليوم