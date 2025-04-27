ترامب يطالب بإعفاء السفن الأميركية من رسوم عبور السويس وبنما

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأميركية من دفع رسوم عبور قناتي السويس وبنما.

وأكّد ترامب عبر موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي أنّ القناتين ما كانتا لتوجدا من دون دور الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وكشف ترامب عن تكليفه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو بالتحرك العاجل لتحقيق ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير عن اتفاق وشيك يتيح للقوات الأميركية الانتشار حول قناة بنما، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بما يضمن استخدام مواقع ومنشآت للتدريب والأنشطة الإنسانية ضمن اتفاق يمتد لـ3 سنوات قابلة للتجديد.

وفي وقتٍ سابق، هدد ترامب حكومة بنما بأنّ “أمراً قوياً للغاية سيحدث” ما لم تستعد الولايات المتحدة السيطرة على القناة. فيما قال رئيس بنما، خوسيه مولينو، إنّ سيادة بلاده “غير قابلة للنقاش، وأنّ قناة بنما ملك للبنميين”.

يُشار إلى أنّ قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي في مصر تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتُعد ممراً أساسياً لحركة التجارة العالمية، إذ تمر عبرها نحو 10% من التجارة البحرية الدولية.

المصدر: مواقع