الرئيس عون: ملتزمون إجراء الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع “صندوق النقد” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 14:10

الرئيس عون: ملتزمون إجراء الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع “صندوق النقد”

منذ 13 mins 27 July، 2022
الرئيس عون استقبل كاريه
لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “لبنان ملتزم بإجراء الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اطار خطة التعافي الاقتصادي”.

كلام الرئيس عون جاء الاربعاء المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق جان كريستوف كاريه الذي قال “نؤكد العزم على متابعة التعاون مع المسؤولين اللبنانيين من أجل تحقيق أهداف البنك الدولي في دعم لبنان وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون سفير إيرلندا شون أوريغان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت، وشكره على “جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية – الايرلندية”.

المصدر: تويتر

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