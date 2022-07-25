الاحتلال الاسرائيلي يكشف لأول مرة: “طائرة مسيرة” قادمة من غزة اخترقت مستوطنات الغلاف

كشفت مصادر صهيونية اليوم الاثنين 25/7/2022، عن حدث هام حدث في مستوطنات الغلاف دون ذكر تفاصيل وافية.

وأفاد “حدشوت بتاخون سدي”، أنه لأول مرة يتم الكشف عن اختراق “طائرة مسيرة” خلال الليل قادمة من قطاع غزة لأجواء مستوطنات الغلاف.

ويشهد قطاع غزة توتراً كبيراً حيث تستهدف طائرات الاحتلال مناطق بالقطاع بين الفينة والأخرى، فيما تطلق النار على المزارعين والصيادين وتحرق مراكبهم.

وتمتلك المقاومة الفلسطينية منذ العام 2010 طائرات مسيرة من عدة أنواع، أشركت بعضها في التصدي للعدوان على غزة عام 2014، من خلال ضرب أهداف إسرائيلية.

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية سيرت مؤخرا العديد من الطائرات الاستطلاعية في أجواء مستوطنات غلاف غزة.

المصدر: فلسطين اليوم