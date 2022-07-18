الطاقة الدولية تطالب أوروبا بالخفض الفوري لاستهلاك الغاز

أكدت وكالة الطاقة الدولية أن على أوروبا خفض استهلاك الغاز فورا في أزمة الطاقة الحالية، محذرة من أن هذا الشتاء قد يمثل اختبارا تاريخيا للتضامن الأوروبي.

وكتب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في تعليق نشر على موقع الوكالة “الخطوة الأولى الفورية لملء مخزون الغاز الأوروبي إلى المستوى المناسب قبل الشتاء، هي تقليل استهلاك الغاز الحالي في أوروبا وتخزين الوقود الذي تم توفيره”.

وقال إن أوروبا بحاجة إلى خفض استهلاكها من الغاز بواقع 12 مليار متر مكعب قبل بدء موسم التدفئة، أي ما يعادل 130 ناقلة غاز طبيعي مسال.

وطرح بيرول على الزعماء الأوروبيين خمسة إجراءات للمساعدة في الاستعداد لفصل الشتاء، هي تقديم منصات مزادات لمستهلكي الغاز الصناعي، وتقليل استخدام الغاز في قطاع الطاقة، وتحسين التنسيق بين مشغلي الغاز والكهرباء، والمساعدة في تقليل الطلب المنزلي على الكهرباء، وتنسيق التخطيط للطوارئ على المستويين الوطني والأوروبي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية