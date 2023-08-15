رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى “أعلى مستوى سجله على الإطلاق” ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري بحسب “فرنس برس”.

وأشارت الوكالة التي تتخذ مقرا في باريس، إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ منذ الآن “مستوى قياسيا قدره 103 مليون برميل في اليوم في حزيران وقد يسجل في آب رقما قياسيا جديدا”.

وذكر التقرير أن “الطلب العالمي على النفط يبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالرحلات الجوية الصيفية والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء والزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصيني”.

وعلى الصعيد العام بمجمله، أوضحت الوكالة أنه “من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم” بالمقارنة مع العام 2022 “ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة”.

وسيكون هذا “أعلى مستوى سنوي سجله على الإطلاق”، علما أن الوكالة كانت تتوقع بالأساس في شباط بلوغ الطلب خلال السنة الجارية حجما قياسيا قدره 101,9 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 99,9 مليون برميل في اليوم في 2022 و97,6 مليون برميل في اليوم في 2021.

المصدر: فرنس برس