الخط الساخن| مؤسسة مياه الجنوب: مشاريع تتحدى العدوان لخدمة الصامدين

منذ الثامن من أكتوبر العام الماضي استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بحسب مصادر أمنية لبنانية، معظم المشاريع المائية الرئيسية ضمن المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني حيث تعرضت منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لعدة لغارات جوية، وتم تدمير العديد من منظومات الطاقة الشمسية التي تستفيد منها المؤسسة لتشغيل عدد من الأبار وتضرر الإنشاءات والكابلات.

وفي الوقت الذي تستنكر فيه المؤسسة استهداف المنشآت الحيوية لا سيما منشآت المياه، في خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين عن “الأعمال الحربية” وتدعو كافة المنظمات الإنسانية والدولية والضغط لوقف استهدافها، يستمر استهداف منشآتها وتتكثف الجهود للتأكد من استمرار وصول المياه ليستفيد منها اهل الجنوب الصامدين في قراهم.

ولكن.. كيف تتعامل مؤسسة المياه مع هذه الاعتداءات؟ وما هي المشاريع التي تتحدى فيها العدو الغاصب لتأمين مقومات الحياة للصامدين في القرى الحدودية؟

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “مؤسسة مياه الجنوب: مشاريع تتحدى العدوان لخدمة الصامدين” اكد الد. وسيم ضاهر – مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ان جميع مننشآت المؤسسة في القرى الحدودية تم استهدافها واكد انه ليس استهدافا اعتباطيا بس مقصود والعدو يستهدف الآبار ومنشآت المؤسسة بشكل مباشر واعتبر انه من الصعوبة تقدير حجم الاضرار في ظل الظروف الامنية الحالية

بدوره اكد الحاج علي الزين – مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل عامل الاولى في تقرير من اعداد مراسل المنار سامر الحج حسين ، التعاون الحثيث من مديرية العمل الاجتماعي في المنطقة الحدودية مع مؤسسة المياه وركز على ابرز اشكال التعاون والتعاضد من تأمين المازوت، وتنظيف الآبار وتأمين الاحتياجات اللوجستية والمادية لضمان سرعة العمل كما تحدث الحاج الزين عن محطة الوزارني بالتحديد التي تم التنسيق لانجازها مع الصليب الاحمر اللبناني.

وفي التقرير تحدث المهندس علي قدوح – مدير محطة الضخ في محطة الطيبة والحج علي طاهر ياسين – رئيس اتحاد بلديات جبل عامل عن تنظيف البرك في الطيبة والتعاون بين العمل الاجتماعي حزب الله والدفاع المدني وبدوره تحدث عبد الله نور الدين – مدير مديرية جبل عامل الاولى في الدفاع المدني – الهيئة الصحية عن اهمية هذا المشروع والتدخل السريع في فتح الاقنية المقفلة بسبب تجمع الرمول.

وفي سياق الحلقة، شرح د. ضاهر ابرز الاعمال والمشاريع التي تم انجازها رغم الظروف الامنية في الجنوب وشرحها بالتفصيل بالاشارة الى الجهات التي دعمت العديد منها وتعاونت لما فيه خير للمواطن وتسهيل لعمل المؤسسة.

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المصدر: موقع المنار