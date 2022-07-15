قوات دونيتسك تقوم بتطهير المناطق الشرقية من سيفيرسك

قال نائب وزير الإعلام بجمهورية دونيتسك دانييل بيزسونوف، إن قوات الجمهورية تقوم بعمليات تطهير للمناطق الشرقية من سيفيرسك، حيث توجد بعض بؤر المقاومة من جانب القوات الأوكرانية. وأضاف نائب الوزير “يقوم في سيفرسك حاليا مقاتلونا بمجموعات صغيرة بتنفيذ عمليات تمشيط دقيقة للأحياء الشرقية من المدينة حيث لا تزال توجد جيوب مقاومة للقوات الأوكرانية”.

وتابع دانييل بيزسونوف “لا يمكنني حتى الآن، التأكيد بشكل يقين أن المجموعات الأساسية من القوات الأوكرانية قد غادرت المنطقة فعلا. مدفعيتنا تقصف الغابات المحيطة بالمدينة”. ويوم أمس قال بيزسونوف، في حديث تلفزيوني، إن مدينة سيفيرسك باتت تحت السيطرة الميدانية لقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والجيش الروسي.

المصدر: روسيا اليوم