النائب الخير بعد لقائه الوزير حميه مع وفد نيابي : إصلاح الطرق العامة مطلب أساسي

إلتقى وفد من نواب عكار والمنية الضنية ضم كلا من النواب: أحمد الخير وسجيع عطية ووليد البعريني وأسعد درغام ومحمد سليمان ومحمد يحيى، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة، وجرى البحث في صيانة الطرق الرئيسية والمحلية في الشمال وتأهيلها.

واكد حميه للوفد أنه “كان قد كلّف الفرق المعنية في الوزارة بالكشف الميداني على حال الطرق وإعداد الدراسات حولها، ليصار إلى تأهيلها وصيانتها بحسب الإمكانات المتوافرة في الوزارة”.

وصرح النائب الخير بعد اللقاء، أن “الشمال يستحق مزيدا من الاهتمام”، شاكرا للوزير حمية “اهتمامه بهذه القضية الملحة والتي تخص كل سكان محافظة الشمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام