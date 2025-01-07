الوزير حميه: الأشغال لزّمت القسم الأكبر من مشاريع موازنة ٢٠٢٤ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 11:52

الوزير حميه: الأشغال لزّمت القسم الأكبر من مشاريع موازنة ٢٠٢٤

منذ 2 ساعة 7 January، 2025
الوزير علي حمية
لبنان

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، أن الوزارة “أنجزت إجراءات التلزيم والتصديق اصولاً، للقسم الأكبر من مشاريع صيانة وترميم شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية ضمن موازنة العام ٢٠٢٤”.

ولفت الى ان “ورش التنفيذ ستبدأ تباعاً وفق ملاءمة الأحوال الجوية وطبيعة الأشغال، علماً بأن العدوان على لبنان كان سبباً مباشراً لتأخير إنجاز الأعمال”، مشيراً الى أن “الوزارة بدأت تعد الدارسات للمشاريع ضمن موازنة العام ٢٠٢٥ على أن تشمل أعمال تأهيل أساسية وليس مجرد أعمال صيانة وترميم”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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