عبد اللهيان من سورية: دخلنا مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

وصل اليوم إلى مطار دمشق الدولي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عقب استقباله نظيره الإيراني أن سورية تقف إلى جانب إيران في متابعتها الحثيثة للملف النووي وندعم موقفها في هذا المجال.

وقال المقداد في تصريح للصحفيين إن:”هذه الزيارة مهمة جداً وتأتي بعد تطورات محلية وإقليمية ودولية كثيرة”.

من جهته أكد عبد اللهيان أن”الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس بشار الأسد لإيران نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ودخلنا مرحلة جديدة في المجالات كافة”.

وقال عبد اللهيان إن:” إيران تدين العدوان الصهيوني صباح اليوم على جنوب طرطوس، الكيان الصهيوني يحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين”.

المصدر: سانا