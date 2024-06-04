كني في دمشق وتأكيد على دعم ايران لاستقرار سوريا والمقاومة الفلسطينية

في زيارة هي الأولى إلى سورية بعد توكيله منصب وزير الخارجية الإيرانية، التقى علي باقري كنّي نظيره السوري د. فيصل المقداد اليوم في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق.

وخلال مؤتمر صحفي عقداه بعد الاجتماع الأول بينهما أكد الوزير السوري أن العلاقات السورية الإيرانية في أفضل أحوالها، مشيداً بمتانة هذه العلاقات، مع التأكيد على انها ستستمر بما بنيت عليه دون أي تغيير، وجاء تعليقه هذا في رد على سؤال حول ما يتم تداوله في بعض الأوساط الدولية ليزيد المقداد بأن كل ما يشاع في هذه الأوساط إنما هو عبارة عن أوهام يطمح إليها أعداء المحور ويتمنونها.

وأثنى وزير الخارجية الإيراني على حديث المقداد حول العلاقات مشيراً إلى أن إيران وسورية حليفتان تربطهما علاقات وثيقة وتعتبران ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة.

كما أكد باقري كني وقوف إيران كما كانت دائماً إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب وفي دعمها لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وفي مستهل حديثه عن اجتماع اليوم، قال باقري كني أن على رأس الأولويات في هذه المشاورات المشتركة هي القضية الفلسطينية والحدث الأهم طوفان الأقصى، كما دار خلال نقاش الوزيرين الحديث عن إمكانية وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع المأساوية.

وأكد كني “وجوب وقف جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون شروط”.

وفي سياق المداخلات الصحفية، قال الوزير المقداد: إن “الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي هو أن تقوم أنقرة بإعلان استعدادها للانسحاب من أراضينا التي تحتلها”، موضحاً “نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية”.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية إلى دمشق، بعد أن اختتم زيارته في لبنان. حيث التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بالإضافة إلى المسؤولين في لبنان.

ومن بين الشخصيات التي التقاها الوزير الايرانية، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

المصدر: موقع المنار