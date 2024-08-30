حملة “حسين جندي حسين” لإحياء ذكرى الشهيد عبد اللهيان في الأربعين

في أيام الأربعين الحسيني، أُقيمت حملة شعبية إحياءً لذكرى “الوزير الشهيد الدكتور حسين أمير عبد اللهيان”. هذه الحملة التي سُميت “حسين جندي حسين” تأتي تكريماً للإجراءات الدبلوماسية القيمة التي قام بها هذا الشهيد العظيم في الدفاع عن المظلومين وتحقيق كلمة الحق، ولذا فقد أطلق على الدكتور أمير عبد اللهيان لقب “جندي حسين ع”.

ووفقًا للتقارير الميدانية، تم توزيع ملصقات ورايات لتثبيتها على حقائب الزوار في طريقهم من النجف إلى كربلاء، وأيضًا في مسير مشاة العزاء في طهران، تحتوي على صور للشهداء القادة سليماني وأبو مهدي المهندس والشهيد ريسي والشهيد هنية، مع مضامين مثل “طريق القدس يمر عبر كربلاء” و”عاصفة الأقصى كسرت النظام الصهيوني”.

ومن بين الأنشطة الأخرى، تم توزيع شارات صغيرة تحمل صور الوزير الشهيد على الزوار، التي لاقت ترحيبًا جيدًا وزينت حقائب وملابس الزوار. كما تم عرض ملصقات الحملة بشكل مستمر على شاشات كبيرة على طريق النجف إلى كربلاء.

أيضًا، تم توزيع بطاقات تذكارية جيبية تحتوي على رسم رقمي لوجه الشهيد من جهة، وموجز لخطبة أمير المؤمنين (ع) حول “صفات المتقين” من الجهة الأخرى.

المصدر: موقع المنار