الشيخ الخطيب استنكر الاعتداء على أحد القضاة الشرعيين في محكمة الشياح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 16:00

الشيخ الخطيب استنكر الاعتداء على أحد القضاة الشرعيين في محكمة الشياح

منذ 2 ساعة 30 June، 2022
الشيخ علي الخطيب
لبنان

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الاعتداء الاثم الذي تعرض له احد القضاة الشرعيين في محكمة الضاحية الجنوبية (الشياح) في انتهاك فاضح لحرمة المحكمة وقضاتها واعتداء على جسم القضاء الشرعي.

وقال الشيخ الخطيب الخميس “نحن اذ نعتبره اعتداء على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نشجبه بشدة، نهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ إجراءات فورية لمعاقبة الفاعلين ليكونوا عبرة لغيرهم وندعوها الى اتخاذ تدابير إضافية تحول دون تكرار هذا العمل المشين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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