الشيخ جبري زار الشيخ الخطيب: الإساءة لـ”المجلس الشيعي” إساءة للوطن

استقبل نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب يوم الثلاثاء الأمين العام لـ”حركة الامة” الشيخ عبد الله الجبري، حيث جرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الصهيوني.

وبالمناسبة، قال الشيخ الجبري إن “الإساءة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ليست إساءةً الى جهة محددة إنما هي إساءة الى الوطن والى ذلك الإرث الوطني العروبي الإسلامي الذي أسسه الامام المغيب السيد موسى الصدر”، وتابع “لذلك نطلب من الجميع أن يتوخوا الحذر لا سيما أننا نعيش في فترة يستبيح فيها العدو الإسرائيلي سماءنا وأرضنا بل أضيف الى ذلك ما حصل بالأمس من بعض القوات الدولية التي بدأت بالدخول الى أراضي المواطنين تحت عنوان البحث عن السلاح”، واضاف “أمام هذا الواقع المطلوب من الدولة اللبنانية أن تأخذ المبادرة لتحمي لبنان من الشرور المحيطة به من قبل العدو الإسرائيلي”.

من جهة ثانية، واستقبل الشيخ الخطيب وفد الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية برئاسة رئيسها يوسف محمد بيضون، وأطلع الوفد الشيخ الخطيب على أنشطة الجمعية على غير صعيد وتناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية وشؤوناً تربوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام