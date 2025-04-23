الشيخ الخطيب عزى برحيل البابا: على اللبنانيين الاستجابة للحوار والابتعاد عن إثارة العصبيات الطائفية

زار نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد يوم الاربعاء السفارة البابوية لتعزية السفير البابوي المونسيور باولو بورجيا، برحيل البابا فرنسيس.

وبالمناسبة، قال الشيخ الخطيب إن “العالم سيحمل ذكرى لن تمحى في تاريخ هذا البابا في حواره وفي الاتفاق الذي حصل مع شيخ الأزهر وفي زيارته إلى النجف الشريف في العراق ولقائه مع الإمام السيستاني التي قربت القلوب ووحدت الأهداف وجعلت العالم أقرب إلى السلام”.

وأضاف الشيخ الخطيب “نأمل أن يتمسك اللبنانيون بالقيم التي دعا إليها البابا ويستجيبوا لدعوة الحوار ليحققوا مصالحهم الوطنية وأن يبتعدوا عن شحن النفوس وإثارة العصبيات الطائفية التي لن يستفيد منها إلا أعداء لبنان وعلى رأسهم العدو الصهيوني”.

وكتب الشيخ الخطيب في سجل التعازي “لقد فقد العالم برحيله رجل سلام وحوار ومدافعا عنيدا عن الفقراء والمساكين وعن القيم الإنسانية العليا، نسأل الله ان يعوض الكنيسة رجلا يقتفي اثره ويحقق ما سعى الفقيد إليه”، وتابع “نتقدم باسم المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بأحر التعازي من الكنيسة الكاثوليكية ومن أتباعها في العالم ومن اللبنانيين خصوصا برجاء أن يتحقق السلام والامن وتسود قيم السيد المسيح على الأرض عدلا وتسامحا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام