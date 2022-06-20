الشيخ الخطيب: نشكر إيران على وقوفها الدائم الى جانب لبنان وشعبه

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الاثنين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية، وتمنى الشيخ الخطيب للسفير فيروزنيا “التوفيق في مهماته الجديدة”، منوها “بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وشكر الشيخ الخطيب “للجمهورية الاسلامية الايرانية على وقوفها الدائم الى جانب لبنان وشعبه في المحن والازمات”، وشدد على “ضرورة استمرار الدعم الإيراني للبنان في هذه المرحلة الصعبة، ولا سيما ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أسهمت في صنع الانتصارات التي حققها لبنان في مواجهة العدوين الصهيوني والتكفيري”.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ الخطيب سفير سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري في زيارة وداعية جرى خلالها التباحث في “تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام