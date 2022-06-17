زاخاروفا : الغرب يريد إطالة أمد النزاع بأوكرانيا وهو من أفشل المفاوضات باستمرار إمداد كييف بالأسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 00:28

زاخاروفا : الغرب يريد إطالة أمد النزاع بأوكرانيا وهو من أفشل المفاوضات باستمرار إمداد كييف بالأسلحة

منذ 1 ساعة 16 June، 2022
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