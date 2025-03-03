زاخاروفا ترد على ستارمر بشأن تسليح أوكرانيا

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، الذي أعلن سابقا أن لندن ستواصل تسليح أوكرانيا حتى بعد “تحقيق السلام”.

وقالت زاخاروفا في حديث لها الاثنين “هذا يشبه تعيين شخص مدان بجرائم جنسية ضد الأطفال والسرقة في وظيفة محاسب في روضة أطفال بعد علاجه وعقابه”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني إن “أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا بعد إحلال السلام”، وأعلن أن “بريطانيا تؤيد إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، كما أنها مستعدة لإرسال طائرات لإغلاق المجال الجوي”، مؤكدا أن “بريطانيا ستلعب دورا قياديا عند الضرورة، جنبا إلى جنب مع آخرين، في إرسال قوات برية وطائرات إلى سماء أوكرانيا”.

وأشار رئيس الوزراء الى أن “نجاح مثل هذه المهمات يتطلب دعما قويا من الولايات المتحدة”، واضاف ان “الدول الأوروبية لا يمكنها تقديم ضمانات أمنية موثوق بها لكييف دون دعم واشنطن”.

المصدر: روسيا اليوم