زاخاروفا: نعوّل على مباحثات إسطنبول كخطوة أولى في سلسلة من المشاورات الروسية الأمريكية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن “تمثل مباحثات إسطنبول خطوة أولى في سلسلة من المشاورات الروسية الأمريكية نحو تجاوز الخلافات وتعزيز الثقة”.

وانطلقت في إسطنبول الخميس محادثات روسية أمريكية حول تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإزالة العقبات التي وضعتها الإدراة الأمريكية السابقة أمام العمل الدبلوماسي الروسي الأمريكي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم “الكرملين” ديمتري بيسكوف أنه “لا أحد يتوقع قرارات سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة وأن القضايا المدرجة على جدول البحث معقدة للغاية”، وشدد على أنه إذا “تم الحفاظ على الإرادة السياسية والاستعداد المتبادل للاستماع لوجهات النظر فإن روسيا والولايات المتحدة ستتمكنان من المضي قدما في هذه المباحثات”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء من قطر أن “دبلوماسيين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في إسطنبول الخميس لبحث تطبيع عمل السفارتين في البلدين”.

المصدر: روسيا اليوم