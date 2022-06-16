الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة، قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تنخفض بشكل بسيط على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الأحد، حيث يتحول الى معتدل وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يؤدي الى تشكل الضباب على مستويات منخفضة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تنخفض بشكل بسيط على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة.

السبت: قليل االغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية.

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 27 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الرطوبة المرتفعة .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام