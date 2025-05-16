العراق يستضيف غدا القمة العربية وسط تحديات كبرى في المنطقة

تحتضن العاصمة العراقية بغداد غدا السبت أعمال القمة العربية لـ34، بعد مرور أكثر من عقد على استضافتها آخر قمة عربية عام 2012، وقبلها قمم عامي 1978 و1990.

ومن المرتقب أن يشارك في القمة ملوك ورؤساء وأمراء من 22 دولة عربية، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية وإقليمية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتُعقد القمة وسط تطلعات لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسيبحث القادة العرب في بغداد مجموعة من الملفات الجوهرية، أبرزها الأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، والأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان.

كما ستتناول القمة محاور استراتيجية تتعلق بالتنمية المستدامة، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز آليات التكامل العربي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية والبيئية المتفاقمة.

المصدر: قناة المنار + مواقع