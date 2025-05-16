بيروت تستعد لانتخابات بلدية واختيارية: 153 مرشّحًا يتنافسون على 24 مقعدًا بلديًا

تُعد محافظة بيروت المحافظة اللبنانية الوحيدة التي تتكوّن من بلدية واحدة فقط، هي بلدية بيروت. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها نحو 514,800 ناخب، بينهم أكثر من 346,600 ناخب مسلم، ونحو 164,000 ناخب مسيحي، فيما ينتمي العدد المتبقي إلى الأقليات.

في الانتخابات البلدية المرتقبة، يتنافس 153 مرشحًا على 24 مقعدًا، ضمن ست لوائح رئيسية، هي:

“بيروت بتجمعنا”: لائحة مكتملة، مدعومة من معظم الأحزاب التقليدية، ويرأسها رجل الأعمال إبراهيم زيدان.

“بيروت بتحبك”: لائحة غير مكتملة، يرأسها العقيد محمود الجمل، وتحظى بدعم النائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية.

“ائتلاف بيروت مدينتي 2025”: لائحة مكتملة، يرأسها فادي درويش، وتحظى بدعم النواب التغييريين.

“مواطنون ومواطنات”: لائحة غير مكتملة، مدعومة من الوزير السابق شربل نحاس.

“أولاد البلد”: لائحة غير مكتملة، مدعومة من عدد من العائلات البيروتية.

“بيروت عاصمتنا”: لائحة غير مكتملة أيضًا، مدعومة من حزب النجادة.

أما على صعيد الانتخابات الاختيارية، فيتنافس 240 مرشحًا على 108 مقاعد لاختيار المخاتير في أحياء بيروت الـ12، موزعة على الشكل الآتي:

المصيطبة: 15 مختارًا

المزرعة: 15 مختارًا

الأشرفية: 12 مختارًا

الرميل: 12 مختارًا

المدوّر: 12 مختارًا

الباشورة: 10 مخاتير

زقاق البلاط: 8 مخاتير

رأس بيروت: 6 مخاتير

ميناء الحصن: 6 مخاتير

مرفأ بيروت: 4 مخاتير

دار المريسة: 4 مخاتير

الصيفي: 4 مخاتير

المصدر: قناة المنار