بعلبك الهرمل على موعد انتخابي الأحد: تنافس في 54 بلدية والمعركة الأبرز في بعلبك

قبل يوم واحد من موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك الهرمل التي ستجري يوم الاحد يظهر المشهد الانتخابي استمرار المنافسة الانتخابية في قرابة 54 بلدية بعدما فازت 22 بلدية بالتزكية .

وفي حين ترك الخيار للوائح مدعومة من العائلات في عدد من البلدات فان اللوائح المدعومة من حزب الله وحركة امل تواجه منافسة مع لوائح اخرى تختلف حدتها من بلدة لاخرى ، ولكن تبقى المعركة الاشد في مدينة بعلبك بين لائحتي التنمية والوفاء وبعلبك مدينتي.

وقبيل الصمت الانتخابي الذي يبدا صباح السبت شهدت بعلبك المزيد من اللقاءات والمهرجانات الانتخابية ابرزها اللقاء الانتخابي الحاشد للائحة التنمية والوفاء في دارة الشيخ مشهور صلح . هذا واعتبارا من صباح السبت تبدا القوى الامنية بتنفيذ انتشار واسع امام مراكز الاقتراع لضبط الامن لا سيما مع بدء توافد رؤساء الاقلام والكتبة الى بعلبك لتسلم صناديق الاقتراع واللوازم التي تكفل حسن سير العملية الانتخابية .

المصدر: قناة المنار