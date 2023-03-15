الخط الساخن| في بعلبك الهرمل: حزب الله يواكب المعنيين لتأمين الخدمات

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “في بعلبك الهرمل: حزب الله يواكب المعنيين لتأمين الخدمات” اعتبر الشيخ مهدي مصطفى – مسؤول العمل البلدي في بعلبك الهرمل ان حزب الله يطبق شعار السيد عباس الموسوي سنخدمكم بأشفار عيوننا وتحدث عن آلية التطبيق



في جولة للزميلة ديما جمعة في احياء بعلبك التقت المواطنين وتحدثت معهم عن تردي تقديم خدمات الدولة في المنطقةواستكملت الزميلة ديما جولتها وتعرفت على وجع اهالي بعلبكوفي مداخلة هاتفية من ممثل شركة مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان kva في دائرة بعلبك المهندس محمد الطفيلي تحدث عن الاعطال في بعلبكبدوره رئيس مصلحة المحطات في مؤسسة مياه البقاع خليل عازار شارك بمداخلة هاتفية تحدث عن ابرز الجهات المانحة التي تساهم في صمود المؤسسةما هي ابرز المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة بعلبك الهرمل؟