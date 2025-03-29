السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تحيي يوم القدس العالمي في بعلبك

أحيت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي – منطقة البقاع، يوم القدس العالمي، خلال حفل إفطار رمضاني أقيم في بعلبك، برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حسين النمر.

وأكد النمر، في كلمته، أن إحياء يوم القدس العالمي هو بمثابة تأكيد على نهج المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي المجرم، الذي يسعى إلى التوسع وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما شدد على الالتزام بالقرار 1701، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة التي توفر الغطاء لكل الخروقات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي لهذا الاتفاق.

وشهد الحفل حضور حشد كبير من الشخصيات والفعاليات، وتخلله عرض تقرير مصوّر عن السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال ودورها في هذه المرحلة.

المصدر: المنار