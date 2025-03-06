توزيع 166 طنًا من بذور البطاطا على المزارعين في البقاع وبعلبك-الهرمل لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، في بيان لها، عن توزيع 166 طنًا من بذور البطاطا عالية الجودة على 415 مزارعًا في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع وزارة الزراعة. وقد حصل كل مزارع على 400 كيلوغرام من بذور البطاطا التي تم اختيارها بعناية لتناسب الظروف الزراعية المحلية.

وأوضحت المنظمة أن الهدف من هذه المبادرة هو دعم المزارعين في المناطق المتأثرة بالنزاع، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود، وتمكين المزارعين من الاستمرار في العمل على أراضيهم.

وأشارت الفاو إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج لكل مزارع إلى 8 أطنان من البطاطا عند الحصاد في شهري حزيران وتموز 2025، أي بعد حوالي 100-120 يومًا من الزراعة. وستساهم هذه الزيادة في الإنتاج في تعزيز الإمدادات الغذائية المحلية ودعم سبل العيش وتحسين الأمن الغذائي في المنطقة.

وأضافت المنظمة أن دعم زراعة البطاطا من المتوقع أن يسهم في زيادة دخل المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في المجتمعات الأكثر ضعفًا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام