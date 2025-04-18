سلسلة من الأنشطة للجنة التنمية الزراعية بقطاع صيدا في حزب الله

نظمت لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا وبالتعاون مع مؤسسة “جهاد البناء الانمائية” وجمعية مزارعي ونحالي لبنان سلسلة من الورش والأنشطة الزراعية منذ بداية شهر نيسان/ابريل الجاري.

وتركز النشاط هذا الشهر في بلدة عنقون الجنوبية، حيث قام المهندسون الزراعيون في مؤسسة جهاد البناء الانمائية بجولة، تضمنت تفقد المزروعات والمحاصيل في البلدة وإعطاء الارشادات للمزارعين حول كيفية الإعتناء بالمزروعات.

كما شملت الجولة زيارة مزارع الأبقار والأغنام والدجاج والنحل وإعطاء إرشادات بيطرية وتوزيع أدوية وعلاجات للمزارعين حيث شملت الجولتين الزراعية والبيطرية 24 مزارعا ومربيا مستفيدا.

هذا وأقيمت بدعوة من نحالي بلدة عنقون وبالتعاون مع جمعية مُزارِعي ونَحَّالي لبنان، دورة الشهيد المجاهد علي حسين عبود لمُرَبِّي النحل في البلدة والجوار بمشاركة 23 نحالاً في قاعة مجمع الإمام الحسين(ع)، بحضور أساتذة وأخصائيين في تربية النحل حيث اختتمت بتوزيع شهادات للمشاركين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام