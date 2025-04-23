مزارعو القمح في البقاع تحت وطأة الجفاف ودعوات لتدخّل وزارة الزراعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 15:50

مزارعو القمح في البقاع تحت وطأة الجفاف ودعوات لتدخّل وزارة الزراعة

منذ 33 mins 23 April، 2025
مزارعو القمح في البقاع تحت وطأة الجفاف ودعوات لتدخّل وزارة الزراعة
تقارير مصورة - لبنان

يعاني مزارعو القمح في البقاع، في السنوات الأخيرة، من تحديات متزايدة تهدّد مصدر رزقهم الأساسي، وعلى رأسها التراجع الملحوظ في كميات المتساقطات.

وفي ظلّ هذا الواقع، يبقى الأمل معقودًا على تدخّلات فعّالة وسريعة من وزارة الزراعة لإنقاذ ما تبقّى من موسم القمح ودعم المزارعين.

ومع اعتماد الزراعة في البقاع بشكل كبير على مياه الأمطار، وجد المزارعون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أزمات الري، وتدهور المحاصيل، وارتفاع التكاليف، ما يستدعي حلولًا عاجلة.

فلم يعد انخفاض الأمطار مجرّد ظاهرة موسمية عابرة، بل بات تحدّيًا مقلقًا يؤثّر سلبًا في إنتاج أراضي البقاع، التي لطالما اعتُبرت من الأغنى في لبنان.

المصدر: المنار

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