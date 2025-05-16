ترامب: لم أستشر “إسرائيل” قبل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة

ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، وأوضحت أن ترامب لم يبلغ “إسرائيل” مسبقاً بقرار عقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ونقل الموقع عن مسؤولين صهاينة أن نتنياهو استغل لقاءه بترامب في البيت الأبيض خلال الشهر الماضي وطلب منه عدم رفع العقوبات عن سوريا، وعبر عن قلقه بشأن دور تركيا في سوريا. لكن ترامب لم يكترث لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ نقل موقع “أكسيوس” عن مصدر أن إدارة ترامب لم تبلغ “إسرائيل” مسبقاً بقرار ترامب عقد الاجتماع مع الرئيس السوري ولا برفع العقوبات، حسب قول المصدر.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن نتنياهو يستعد لمواجهة مع ترامب بعد تصريحاته ومواقفه في قضايا عدة. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو استعد لجولة ترامب في الشرق الأوسط عبر خطوات دبلوماسية شملت مشاورات مكثفة مع وزراء حكومته وكبار مسؤولي الحرب، كما شكّل فريقا لمواجهة ترامب.

وأوضحت أن “هذا الفريق المكلف بقضايا حساسة لا يركز على الدبلوماسية أو الأمن، بل على الإستراتيجيات السياسية والإعلامية”. وقالت الصحيفة “لن تكون هناك حاجة لإلقاء خطاب درامي أمام الكونغرس لضرب ترامب، لأن مأزقه الأشد هو قاعدته الجمهورية المسيحية التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط”.

وأضافت “بدلا من ذلك قد يدفع مجرد تضخيم استياء “إسرائيل” من ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والمعلقين المحافظين والمؤثرين اليمينيين إلى الضغط على الرئيس الأميركي للتوافق بسرعة مع موقف “إسرائيل””. والتقى الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى السعودية قبل يومين نظيره السوري أحمد الشرع، وأعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بهدف “منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور”.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وتشمل العقوبات التي فرضت على سوريا تجميد أصول ووقف التحويلات المالية والحرمان من التكنولوجيا.

إعفاءات أولية

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات المفروضة على سوريا. وزعم في حديثه للصحفيين، أمس في أنطاليا بتركيا، أن “الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع خروجها من حرب دامت 13 عاما”، كانت واشنطن أحد المشاركين فيها من خلال دعم عدد من الجماعات المسلحة التي شاركت في القتال، بهدف إسقاط النظام آنذاك.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

المصدر: مواقع إخبارية